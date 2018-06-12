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Дальнее зарубежье 12.06.2018 15:33

Заявление лидеров США и КНДР подает сигнал, что денуклеаризация Корейского полуострова может быть достигнута - Могерини

Встреча лидеров США и КНДР подтверждает убежденность ЕС в том, что дипломатия является единственным способом достижения прочного мира на Корейском полуострове, заявила во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Конечной целью, которую разделяет все международное сообщество и которая сформулирована Советом Безопасности ООН, остается полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. Совместное заявление, подписанное сегодня лидерами США и КНДР, дает четкий сигнал о том, что эта цель может быть достигнута", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Она отметила, что этот саммит был важным и необходимым шагом на пути к позитивным изменениям в межкорейских отношениях и на полуострове, осуществленным "благодаря инициативе, мудрости и решимости президента Республики Корея Мун Чжэ Ина".

"Европейский союз, будучи решительным сторонником международного режима ядерного нераспространения, включая роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), по-прежнему готов содействовать и поддерживать последующие переговоры и другие шаги, направленные на укрепление доверия и обеспечение долгосрочного мира, безопасности и процветания на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия", - заверила Ф.Могерини.

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Тэги: ЕС, США, КНДР, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]