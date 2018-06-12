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СНГ 12.06.2018 16:04

Порошенко назвал заслугой Трампа успех американо-северокорейского саммита

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал результаты встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным", - написал П.Порошенко во вторник в Twitter.

Президент Украины выразил надежду, что "гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией Корейского полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины".

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Тэги: УКРАИНА, США, КНДР, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]