Порошенко назвал заслугой Трампа успех американо-северокорейского саммита

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал результаты встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным", - написал П.Порошенко во вторник в Twitter.

Президент Украины выразил надежду, что "гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией Корейского полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины".