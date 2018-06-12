Азербайджан и ООН в 2017 году реализовали проекты на $16,5 млн, в 2018г направят $18 млн – замминистра экономики

Правительство Азербайджана и ООН в 2017 году в рамках рамочного соглашения по устойчивому развитию экономики республики до 2021 года реализовали проектов на $16,5 млн, заявила замминистра экономики Севиндж Гасанова.

"В 2017 году в рамках рамочного документа партнерства ООН и Азербайджана реализовано проектов на $16,5 млн", сообщила С.Гасанова во вторник на заседании направляющего комитета высокого уровня.

По ее словам, рамочное соглашение по устойчивому развитию экономики Азербайджана на 2016-2020гг предусматривает реализацию проектов на $72 млн.

С.Гасанова добавила, что на заседании комитета во вторник будут определены три основных направления действий в рамках соглашения на 2018 год.

Замминистра подчеркнула, что в 2018 году в рамках соглашения Азербайджан и ООН планируют выделить $18 млн.

Как сообщалось ранее, рамочное соглашение предусматривает проведение таких мероприятий, как стимулирование открытие новых рабочих мест, увеличение производительности в секторе АПК, защиту окружающей среды, смягчение и снижение рисков в результате стихийных бедствий, развитие здравоохранения и образования.

Б.Рустамбеков