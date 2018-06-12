Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0271 GBR   2.2716 TRY   0.3759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 24° Завтра 17° 27° 15 Июн 18° 28° 16 Июн 19° 29°

Макроэкономика 12.06.2018 15:49

Азербайджан и ООН в 2017 году реализовали проекты на $16,5 млн, в 2018г направят $18 млн – замминистра экономики

Правительство Азербайджана и ООН в 2017 году в рамках рамочного соглашения по устойчивому развитию экономики республики до 2021 года реализовали проектов на $16,5 млн, заявила замминистра экономики Севиндж Гасанова.

"В 2017 году в рамках рамочного документа партнерства ООН и Азербайджана реализовано проектов на $16,5 млн", сообщила С.Гасанова во вторник на заседании направляющего комитета высокого уровня.

По ее словам, рамочное соглашение по устойчивому развитию экономики Азербайджана на 2016-2020гг предусматривает реализацию проектов на $72 млн.

С.Гасанова добавила, что на заседании комитета во вторник будут определены три основных направления действий в рамках соглашения на 2018 год.

Замминистра подчеркнула, что в 2018 году в рамках соглашения Азербайджан и ООН планируют выделить $18 млн.

Как сообщалось ранее, рамочное соглашение предусматривает проведение таких мероприятий, как стимулирование открытие новых рабочих мест, увеличение производительности в секторе АПК, защиту окружающей среды, смягчение и снижение рисков в результате стихийных бедствий, развитие здравоохранения и образования.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ООН, ПРОЕКТЫ


Похожие новости


Вывод армянских ВС с оккупированных территорий позволит наладить сотрудничество между Баку и Ереваном – Постпредство Азербайджана при ООН В Баку считают необходимым усовершенствование механизмов реализации резолюций ООН – МИД Азербайджана Азербайджан и ООН проведут в 2018 году конференцию о Целях устойчивого развития ООН рост ВВП Азербайджана на 2017г прогнозирует на уровне 0,2%, на 2018г - 1,2% Баку считает необходимым реформирование ООН Азербайджан планирует сотрудничать с UNESCAP и UNECE

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]