Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0271 GBR   2.2716 TRY   0.3759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 24° Завтра 17° 27° 15 Июн 18° 28° 16 Июн 19° 29°

Дальнее зарубежье 12.06.2018 16:12

Эстония закупит у Франции ракеты ПВО на 50 млн евро

Центр оборонных инвестиций Эстонии и французская MBDA France подписали во вторник в Париже договор о закупке на 50 млн евро противовоздушных ракет малого радиуса действия Mistral и оборудования для обучения пользования этими боевыми системами.

Как сообщил Центр оборонных инвестиций, модернизированные ракеты M3 и оборудование поступят в Эстонию в 2020-2027 годах. Кроме того, рамочный договор позволит в дальнейшем дополнительно приобрести ракеты еще на 100 млн евро.

Как отметил директор Центра полковник Рауно Сирк (Rauno Sirk), "закупки боеприпасов наряду с закупками автоматического огнестрельного оружия и самоходных артиллерийских установок станут нашими главными приоритетами".

Ракетные установки Mistral предназначены для поражения воздушных целей на расстоянии до шести километров.

Первые установки Mistral поступили в Эстонию в 2009 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПВО, ВООРУЖЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]