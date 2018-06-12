Эстония закупит у Франции ракеты ПВО на 50 млн евро

Центр оборонных инвестиций Эстонии и французская MBDA France подписали во вторник в Париже договор о закупке на 50 млн евро противовоздушных ракет малого радиуса действия Mistral и оборудования для обучения пользования этими боевыми системами.
Как сообщил Центр оборонных инвестиций, модернизированные ракеты M3 и оборудование поступят в Эстонию в 2020-2027 годах. Кроме того, рамочный договор позволит в дальнейшем дополнительно приобрести ракеты еще на 100 млн евро.
Как отметил директор Центра полковник Рауно Сирк (Rauno Sirk), "закупки боеприпасов наряду с закупками автоматического огнестрельного оружия и самоходных артиллерийских установок станут нашими главными приоритетами".
Ракетные установки Mistral предназначены для поражения воздушных целей на расстоянии до шести километров.
Первые установки Mistral поступили в Эстонию в 2009 году.
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