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Дальнее зарубежье 12.06.2018 16:33

Генсек НАТО уверен, что разногласия ЕС и США по торговле не скажутся на трансатлантическом сотрудничестве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что "торговая война" между Евросоюзом и США не окажет в долгосрочной перспективе негативного влияния на трансатлантическое сотрудничество в военной сфере.

"Я согласен с тем, что существуют разногласия по таким вопросам, как торговля, соглашение по иранской ядерной программе, климат и защита окружающей среды. Мы видим также различия в подходе к будущему направлению, которым пойдет Европа. Но мы должны помнить, что в этом нет ничего нового", - цитирует генсека британский журнал Parliament.

Й.Столтенберг добавил: "Да, между союзниками есть разногласия, но в рамках НАТО мы способны наращивать наше взаимодействие и укреплять трансатлантические связи".

Он также отметил в качестве положительной тенденции, что страны-члены альянса прекратили урезать военные бюджеты взносы в НАТО.

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Тэги: НАТО, ЕС, США, РАЗНОГЛАСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]