Генсек НАТО уверен, что разногласия ЕС и США по торговле не скажутся на трансатлантическом сотрудничестве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что "торговая война" между Евросоюзом и США не окажет в долгосрочной перспективе негативного влияния на трансатлантическое сотрудничество в военной сфере.
"Я согласен с тем, что существуют разногласия по таким вопросам, как торговля, соглашение по иранской ядерной программе, климат и защита окружающей среды. Мы видим также различия в подходе к будущему направлению, которым пойдет Европа. Но мы должны помнить, что в этом нет ничего нового", - цитирует генсека британский журнал Parliament.
Й.Столтенберг добавил: "Да, между союзниками есть разногласия, но в рамках НАТО мы способны наращивать наше взаимодействие и укреплять трансатлантические связи".
Он также отметил в качестве положительной тенденции, что страны-члены альянса прекратили урезать военные бюджеты взносы в НАТО.
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