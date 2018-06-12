Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0271 GBR   2.2716 TRY   0.3759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 24° Завтра 17° 27° 15 Июн 18° 28° 16 Июн 19° 29°

Дальнее зарубежье 12.06.2018 16:46

МИД КНР надеется на практическую реализацию договоренностей Трампа и Ким Чен Ына

Китай одобрил договоренности США и КНДР на саммите в Сингапуре и совместное заявление по его итогам.

"Мы горячо приветствуем политические договоренности, достигнутые руководителями КНДР и США", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР, распространенном во вторник.

МИД КНР отметил, что положительные итоги саммита являются важным развитием процесса политического урегулирования проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

Китай, согласно документу, решительно выступает за денуклеаризацию и поддержание мира и стабильности в районе Корейского полуострова, прилагает для этого значительные усилия.

В Пекине выразили надежду на то, что КНДР и США смогут на практике реализовать достигнутые договоренности.

"Мы совместно с заинтересованными сторонами продолжим усилия по денуклеаризации и формированию механизма поддержания мира на Корейском полуострове", - заявили в МИД Китая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МИД, САММИТ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Пекин поддерживает заключение мирного договора между двумя Кореями - глава МИД КНР Санкции без диалога не приведут к урегулированию северокорейской проблемы - МИД КНР Баку и Пекин провели очередной раунд политических консультаций Лавров сообщил о предстоящем визите в Москву его китайского коллеги Ван И для подготовки контактов на высшем уровне Лавров обсуждает с главой МИД Китая вопросы, связанные с предстоящим визитом Путина США и Иран должны в ближайшее время принять окончательные решения по иранскому атому - глава МИД КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]