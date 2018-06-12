Совет ЕС и Европарламент договорились о совершенствовании шенгенской информационной системы для улучшения пограничного контроля

Болгарское председательство Совета ЕС и Европарламент пришли во вторник к неформальному соглашению по трем регламентам, касающимся использования шенгенской информационной системы, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.
Речь идет о регламентах по полицейскому и судебному сотрудничеству по уголовным делам, проверкам на границах и возвращению незаконно пребывающих в Шенгенском пространстве выходцев из третьих стран.
"Информационный обмен является ключевым элементом прилагаемых ЕС усилий с целью улучшения безопасности и управления миграцией. И шенгенская информационная система (SIS) представляет собой важный инструмент в этом отношении. Обновленные правила SIS включат новые категории примет, заполнив все возможные пробелы и учитывая новые потребности", - приводятся в коммюнике Совета ЕС слова болгарского министра внутренних дел Валентина Радева.
Как объясняют в Совете ЕС, проекты новых регламентов направлены на усиление борьбы против терроризма и особо опасных форм преступности, гарантируя при этом повышенный уровень безопасности для ЕС и способствуя улучшению управления миграцией.
Предполагается внести в информационную систему дополнительные категории примет. В частности, для розыска неизвестных подозреваемых, новый регламент разрешит вводить в SIS отпечатки пальцев или ладоней, обнаруженные на местах серьезных преступлений или деятельности террористов, если установлено, что они принадлежат преступникам или террористам. Смогут превентивно вноситься описания и приметы, касающиеся детей, находящихся под риском похищения одним из родителей, или детей и уязвимых людей, путешествию которых необходимо воспрепятствовать ради их собственной защиты, например, из-за побуждения к насильственному браку, в случаях торговли людьми и в других подобных ситуациях.
Предусматривается включить в информационную систему приметы с целью возврата незаконно пребывающих в ЕС лиц. Обязательным будет внесение примет выходцев из третьих стран, которым запрещен въезд в Евросоюз.
Европол по новым правилам будет иметь доступ ко всем категориям данных, внесенных в SIS. Государства-члены ЕС должны будут информировать Европол обо всех совпадениях примет, когда речь будет идти о розыске лиц в рамках антитеррористических расследований. При этом мандат нового Европейского агентства пограничной и береговой охраны уже предусматривает его доступ к приметам, внесенным в SIS.
Далее материалы этой договоренности болгарского председательства Совета ЕС и Европарламента рассмотрит Комитет постоянных представителей стран Евросоюза для подготовки одобрения Советом ЕС. Затем регламенты будут переданы в Европарламент для голосования, после чего их официально утвердит Совет ЕС.
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