Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0271 GBR   2.2716 TRY   0.3759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 24° Завтра 17° 27° 15 Июн 18° 28° 16 Июн 19° 29°

12.06.2018 16:21

Приятная новость от Банка Республика для сотрудников Вооруженных сил и Силовых структур.

Банк Республика запускает кампанию по наличным кредитам в честь 100 летия создания Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.

Согласно условиям акции, сотрудники Вооруженных сил, а также силовых структур Азербайджана могут получить наличный кредит со скидкой до 7% годовых.

Кредит, максимальная сумма которого составляет 10 000 манат, выдается со сроком до 36 месяцев. Сумма кредита до 5000 манат может быть предоставлена без поручителя в зависимости от ежемесячного дохода.

Для того, чтобы получить наличный кредит, который выдаётся на различные нужды, сотрудники Вооруженных сил и Силовых структур Азербайджана могут обратиться в любой из офисов банка. Кампания будет длится до 12 июля 2018 года.

Воспользоваться акцией могут сотрудники Министерства Обороны, Министерства Внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки, Особой службы государственной охраны, Государственной пограничной службы и органов прокураты.

Более подробную информацию о кампании можно получить на официальном сайте, фейсбук странице, а также позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]