AzVirt получила подряд стоимостью свыше $51 млн на строительство автодороги в Кыргызстане

Азербайджанская ООО "AzVirt" получила подрядный контракт по проекту «Проект по улучшению транспортного коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек-Ош), Фаза 4, участок Маданият-Жалал-Абад, км. 507,5-км.574,5» в Кыргызстане.

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана 12 июня завершило процесс отбора подрядчика по данному проекту, сообщают кыргызские СМИ.

Предложения по проекту предоставили 4 компании: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co. Ltd (Китай), Gezhouba Group Company (Китай), ООО Корпорация «Евротракт» (Россия) и ООО AzVirt" (Азербайджан).

По итогам оценки тендерных предложений победителем признана компания AzVirt, которая предложила цену около $51 млн 662,076 тыс. за выполнение контракта. Срок выполнения работ - 36 месяцев.

Контракт предусматривает подготовку детального проекта и строительства дороги.

Реконструкция Маданият-Жалал-Абад осуществляется в рамках проекта по реконструкции автомобильной дороги Бишкек—Ош по 4 фазе и финансируется Евразийским банком развития и правительством Кыргызстана.

А.Азизов