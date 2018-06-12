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Транспорт и связь 12.06.2018 16:36

AzVirt получила подряд стоимостью свыше $51 млн на строительство автодороги в Кыргызстане

Азербайджанская ООО "AzVirt" получила подрядный контракт по проекту «Проект по улучшению транспортного коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек-Ош), Фаза 4, участок Маданият-Жалал-Абад, км. 507,5-км.574,5» в Кыргызстане.

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана 12 июня завершило процесс отбора подрядчика по данному проекту, сообщают кыргызские СМИ.

Предложения по проекту предоставили 4 компании: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co. Ltd (Китай), Gezhouba Group Company (Китай), ООО Корпорация «Евротракт» (Россия) и ООО AzVirt" (Азербайджан).

По итогам оценки тендерных предложений победителем признана компания AzVirt, которая предложила цену около $51 млн 662,076 тыс. за выполнение контракта. Срок выполнения работ - 36 месяцев.

Контракт предусматривает подготовку детального проекта и строительства дороги.

Реконструкция Маданият-Жалал-Абад осуществляется в рамках проекта по реконструкции автомобильной дороги Бишкек—Ош по 4 фазе и финансируется Евразийским банком развития и правительством Кыргызстана.

А.Азизов

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Тэги: AZVIRT, КЫРГЫЗСТАН, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]