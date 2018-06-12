Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0271 GBR   2.2716 TRY   0.3759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 24° Завтра 17° 27° 15 Июн 18° 28° 16 Июн 19° 29°

ТЭК 12.06.2018 16:49

Порошенко приехал в Турцию на открытие TANAP

Президент Украины Петр Порошенко во вторник прибыл в Турцию, сообщил украинский посол в Анкаре Андрей Сибига.

"Встретили Порошенко в аэропорту города Эскишехир. Впереди насыщенная программа - от участия в церемонии открытия TANAP до двусторонних встреч с главами государств", - написал посол в Twitter.

Он проиллюстрировал свой пост фотографией встречи П.Порошенко.

Ранее стало известно, что П.Порошенко посещает с рабочим визитом Турцию для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


Порошенко надеется на поставки газа Украине через TANAP Глава МИД Турции говорит о приверженности Анкары территориальной целостности Украины Глава МИД ФРГ полагает, что соглашение по Brexit может послужить образцом для взаимоотношений ЕС с Турцией и Украиной Глава МИД ФРГ предлагает ЕС выстраивать отношения с Украиной и Турцией по модели, которая будет сформирована после Brexit В Киеве в понедельник ждут Эрдогана Турция разрешит украинцам въезжать по ID-карточкам - Порошенко

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]