Порошенко приехал в Турцию на открытие TANAP

Президент Украины Петр Порошенко во вторник прибыл в Турцию, сообщил украинский посол в Анкаре Андрей Сибига.

"Встретили Порошенко в аэропорту города Эскишехир. Впереди насыщенная программа - от участия в церемонии открытия TANAP до двусторонних встреч с главами государств", - написал посол в Twitter.

Он проиллюстрировал свой пост фотографией встречи П.Порошенко.

Ранее стало известно, что П.Порошенко посещает с рабочим визитом Турцию для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).