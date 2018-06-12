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Регион 12.06.2018 17:24

Премьер Армении посетил посольство РФ в Ереване, чтобы передать поздравления с Днем России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник побывал в посольстве России в Ереване, где поздравил посла Сергея Копыркина и сотрудников дипмиссии с Днем России.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Н.Пашинян также направил поздравительные послания президенту и премьер-министру РФ.

В послании Владимиру Путину Н.Пашинян отметил, что в Армении ценят многовековые дружественные связи армянского и русского народа, которые послужили основой для развития межгосударственных отношений в духе стратегического союзничества.

"Глубоко верю, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, продвижение экономических и культурно-гуманитарных взаимовыгодных программ полностью соответствуют основополагающим интересам братских народов Армении и России", - отметил Н.Пашинян.

Премьер Армении выразил уверенность, что его встреча в Сочи с президентом РФ на саммите ЕАЭС стала еще одним шагом в укреплении армяно-российских отношений.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]