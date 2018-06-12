Премьер Армении посетил посольство РФ в Ереване, чтобы передать поздравления с Днем России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник побывал в посольстве России в Ереване, где поздравил посла Сергея Копыркина и сотрудников дипмиссии с Днем России.
Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Н.Пашинян также направил поздравительные послания президенту и премьер-министру РФ.
В послании Владимиру Путину Н.Пашинян отметил, что в Армении ценят многовековые дружественные связи армянского и русского народа, которые послужили основой для развития межгосударственных отношений в духе стратегического союзничества.
"Глубоко верю, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, продвижение экономических и культурно-гуманитарных взаимовыгодных программ полностью соответствуют основополагающим интересам братских народов Армении и России", - отметил Н.Пашинян.
Премьер Армении выразил уверенность, что его встреча в Сочи с президентом РФ на саммите ЕАЭС стала еще одним шагом в укреплении армяно-российских отношений.
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