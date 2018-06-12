Далай-лама не придает значения решению президента Литвы не встречаться с ним

Прибывший в Литву во вторник духовный лидер Тибета далай-лама говорит, что для него важнее увидеть людей, а не руководителей государства.

"Я считаю ее всего лишь еще одним человеком", - сказал журналистам далай-лама, отвечая на вопрос, как он относится к решению президента Литвы Дали Грибаускайте не встречаться с ним.

"Куда бы я не ехал, для меня важнее встретиться с людьми, а только тогда с несколькими лидерами", - добавил он.

Как сообщалось, президент Литвы последний раз встречалась с далай-ламой во время его приезда в Литву в 2013 году. Это вызвало большое возмущение Китая, так как Пекин считает далай-ламу сепаратистом и не признает его деятельности.

В этот раз президент не планирует встречаться с духовным лидером Тибета.

После посадки в Вильнюсском аэропорту Далай-лама также выразил обеспокоенность ситуацией на раздираемом конфликтами Ближнем Востоке и глобальными климатическими изменениями.

"Мы сталкиваемся с множеством проблем, включая убийства в Сирии, Йемене. Говоря об этом, мы чересчур концентрируемся на наших отличиях", - добавил он.

"Однако единственное лекарство здесь - выйти на более глубокий уровень - все мы люди. Эмоционально, умственно, физически мы одинаковые. Каждый хочет счастливой жизни. (. . .) Но следует думать о всем человечестве, не только о Литве, Латвии или России", - сказал духовный лидер Тибета.

В течение четырехдневного визита Далай-лама проведет пресс-конференцию, выступит с двумя лекциями в Вильнюсском университете и на арене Siemens, встретится с поддерживающими тибетцев литовскими политиками, общественными деятелями и предпринимателями.