Великобритания приветствовала результаты саммита США-КНДР

Обязательства северокорейского лидера Ким Чен Ына в области денуклеаризации Корейского полуострова стали свидетельством того, что он прислушался к мнению, что только такой путь будет способствовать улучшению положения в КНДР, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Заявление министра огласил во вторник журналистам представитель офиса премьера Терезы Мэй, который, со своей стороны, сказал, что Лондон "приветствует результаты конструктивного саммита президента Трампа и Ким Чен Ына".

По его словам, встреча лидеров двух стран стала важным шагом на пути стабильности в регионе и в направлении глобального экономического роста.

Представитель Т.Мэй добавил: "Предстоит проделать еще большую работу. Мы надеемся, что Ким с честными намерениями продолжит переговоры в направлении осуществления полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации".