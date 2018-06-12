Алиев провел переговоры с главным исполнительным директором BP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел во вторник переговоры с главным исполнительным директором BP Робертом Дадли, сообщает сайт главы государства.

Встреча состоялась в Эскишехер (Турция), куда И.Алиев прибыл для участия в церемонии запуска газопровода TANAP.

Б.Рустамбеков