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ТЭК 12.06.2018 17:20

Алиев провел переговоры с главным исполнительным директором BP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел во вторник переговоры с главным исполнительным директором BP Робертом Дадли, сообщает сайт главы государства.

Встреча состоялась в Эскишехер (Турция), куда И.Алиев прибыл для участия в церемонии запуска газопровода TANAP.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, BP


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]