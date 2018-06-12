TANAP обеспечит энергобезопасность Турции и Европы – Госдеп

Трансанатолийский газопровод (TANAP) внесет вклад в энергобезопасность Европы и Турции, сказала журналистам в Анкаре заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"США не инвестировали в TANAP и не получат коммерческую выгоду от реализации проекта. Несмотря на это, Вашингтон поддерживает реализацию проекта, поскольку он способствует диверсификации поставок энергоресурсов и энергобезопасности", - сказала С.Оудкирк, слова которой приводит агентство "Анадолу".

Зампомощника госсекретаря напомнила, что TANAP является одной из составляющих "Южного газового коридора".

По ее словам, реализация проекта TANAP также важна для региональных энергетических рынков.

"Газопровод TANAP, по которому азербайджанский газ будет поставляться на европейские рынки, позволит диверсифицировать поставки энергоресурсов. Для стран, которые будут покупать азербайджанский газ, этот проект означает диверсификацию. С другой стороны, это также большой вклад в обеспечение энергетической безопасности стран", - добавила она.

Запуск газопровода TANAP состоится во вторник вечером в Турции.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

А.Азизов