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Дальнее зарубежье 12.06.2018 18:34

Правительство Ирана предупреждает КНДР о том, что Трамп может аннулировать достигнутое соглашение

Президент США Дональд Трамп является настолько ненадежным партнером, что может в течение нескольких часов отменить достигнутые на сингапурском саммите договоренности с КНДР, заявил представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Нобахт.

"Мы не знаем, что за человек, с которым лидер Северной Кореи ведет переговоры. Не ясно, не отменит ли он соглашение еще до того, как вернется домой", - сказал он в интервью иранскому агентству ИРНА во вторник.

Ранее Иран уже заявлял, решение Д.Трапа о выходе из соглашения по иранскому атому является примером ненадежности партнерства с американским президентом.

Представитель иранского правительства сказал: "Этот человек (Д.Трамп - ИФ) не представляет американский народ, и народ серьезно отойдет от того, чтобы поддержать его на следующих выборах".

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Тэги: ИРАН, КНДР, СОГЛАШЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]