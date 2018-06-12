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12.06.2018 17:55

Пресс-релиз


18 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки, посвященной 55-летию первого в мире полета женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Начало – в 11:00 часов. Вход свободный.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в городе Баку

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]