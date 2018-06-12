Пресс-релиз



18 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки, посвященной 55-летию первого в мире полета женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Начало – в 11:00 часов. Вход свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в городе Баку



