Алиев называет проект TANAP плодом политической воли лидеров Азербайджана и Турции

Анкара и Баку пишут энергетическую историю XXI века, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы пишем энергетическую историю XXI века. Это (Трансанатолийский газопровод (TANAP) - ИФ) - проект сотрудничества, стабильности. Реализация такого гигантского проекта как TANAP стало возможным в результате политической воли лидеров Азербайджана и Турции», - заявил И.Алиев в ходе выступления на церемонии открытия TANAP в Турции.

По его словами, ввод в строй TANAP является олицетворением «азербайджано-турецкого братства, победы».

Глава государства также отметил, что Азербайджан «радуется достижениям Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана».

«Любой инициированный нами (Азербайджаном и Турцией - ИФ) проект воплощается в жизнь. Потому что за всем этим стоит политическая воля, наше братство, без которого этот проект остался бы на бумаге. Отмечу, что в ближайшее время азербайджанские инвестиции в экономику Турции достигнут $20 млрд», - сказал И.Алиев.

Он добавил, что в прежние годы было проведено много переговоров по проектам поставки азербайджанского газа в Европу. «Но они не были реализованы. Поэтому Турция и Азербайджан решили реализовать проект TANAP и подписали в 2011 году соответствующее соглашение. TANAP сложный проект, мы его реализовали. TANAP объединяет 7 стран и является составной частью Южного Газового Коридора (ЮГК), который состоит из четырех элементов. В него входят Шах-Дениз-2, ЮГК, TANAP и Трансадриатический газопровод (TAP). 72% проекта TAP уже реализовано. Уверен, что и этот проект завершится в скором времени. Оценивающийся в $40 млрд ЮГК обеспечит доставку азербайджанского газа коротким путем в диверсифицированной форме», - отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что ЮГК – проект энергетической безопасности, посредством которого азербайджанский газ будет поставляться в Турцию и Европу. «ЮГК - это новый газовый источник и служит энергетической диверсификации», - добавил президент.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Ф.Исазаде