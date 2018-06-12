Запуск TANAP способствует усилению Турции в качестве энергетического хаба - Эрдоган

Анкара и Баку доказали, что энергетические проекты создают основу совместному сотрудничеству, а не войнам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Реализованными энергетическими проектами мы показали, что энергетика создает основу не войнам, а совместному сотрудничеству», - заявил Р.Эрдоган во вторник в Турции на церемонии запуска газопровода TANAP.

По его словам, совместное сотрудничество Турция-Азербайджан-Грузия началось со строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Турецкий президент подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией укрепилось вводом в строй газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.

«В сфере транспорта мы запустили железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, тем самым открыв дорогу для создания прямого железнодорожного пути из Лондона в Китай. Все эти проекты – плод политической воли и экономической стабильности»,- отметил он.

Глава государства подчеркнул, что реализацией проекта TANAP Турция еще больше приблизились к превращению в энергетический хаб.

Однако, как отметил Р.Эрдоган, при планировании TANAP некоторые круги считали, что этот проект не будет реализован. «Но мы с Азербайджаном набрались терпения и следовали по пути, который считали правильным. Теперь перед нами стоят новые проекты. Выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за проявленное лидерство и инициативу»,- сказал президент Турции.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Ф.Исазаде