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Дальнее зарубежье 13.06.2018 14:00

Жители Калифорнии в ноябре проголосуют за разделение штата на три части

Инициатива о проведении референдума о разделении американского штата Калифорнии на три штата смогла собрать более 400 тыс. подписей, голосование по данной инициативе пройдет 6 ноября 2018 года, сообщила в среду местная администрация.

Инициатива была выдвинута и проспонсирована американским венчурным инвестором Тимоти Дрейпером из Кремниевой долины.

"Инициатива Тимоти Дрейпера, предложившего разделить Калифорнию на три штата, собрала более 402 тыс. 468 подписей", - говорится в сообщении калифорнийской администрации.

Инициатива предполагает разделение Калифорнии на три штата: Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию. Частью Северной Калифорнии станут Сан-Франциско и Сакраменто, в Южную Калифорнию войдут Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Калифорния же будет включать в себя Лос-Анжелес, Санта-Барбару и Вентуру.

Несмотря на успех инициативы по сбору подписей, опрос SurwayUSA показывает, что 72% жителей штата проголосуют против разделения Калифорнии, в то время как поддержать инициативу готовы лишь 17%.

Также телеканал подчеркивает, что даже если инициатива Т.Дрейпера сможет набрать большинство голосов в ноябре, ее должны будут одобрить в Ассамблее правительства Калифорнии, а также в Конгрессе США.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, РАЗДЕЛЕНИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]