Жители Калифорнии в ноябре проголосуют за разделение штата на три части

Инициатива о проведении референдума о разделении американского штата Калифорнии на три штата смогла собрать более 400 тыс. подписей, голосование по данной инициативе пройдет 6 ноября 2018 года, сообщила в среду местная администрация.
Инициатива была выдвинута и проспонсирована американским венчурным инвестором Тимоти Дрейпером из Кремниевой долины.
"Инициатива Тимоти Дрейпера, предложившего разделить Калифорнию на три штата, собрала более 402 тыс. 468 подписей", - говорится в сообщении калифорнийской администрации.
Инициатива предполагает разделение Калифорнии на три штата: Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию. Частью Северной Калифорнии станут Сан-Франциско и Сакраменто, в Южную Калифорнию войдут Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Калифорния же будет включать в себя Лос-Анжелес, Санта-Барбару и Вентуру.
Несмотря на успех инициативы по сбору подписей, опрос SurwayUSA показывает, что 72% жителей штата проголосуют против разделения Калифорнии, в то время как поддержать инициативу готовы лишь 17%.
Также телеканал подчеркивает, что даже если инициатива Т.Дрейпера сможет набрать большинство голосов в ноябре, ее должны будут одобрить в Ассамблее правительства Калифорнии, а также в Конгрессе США.
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