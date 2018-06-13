Полиция ФРГ провела обыски в связи с расследованием массовой организации фиктивных браков

Федеральная полиция Германии, которая занимается, в том числе приграничным контролем, в среду утром провела десятки обысков в связи с расследованием массовой организации фиктивных браков, которые нужны были мужчинам из Индии и Пакистана для получения вида на жительство в ФРГ, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы полиции Марсель Претш.
"В Лейпциге обыски были проведены в 27 помещениях, подозреваемых трое. Фиктивные браки заключались с женщинами из стран восточной Европы, в основном, из Румынии и Чехии, которые специально для этого приезжали в Германию", - сказал представитель полиции. Он сообщил, что только в Лейпциге таких браков было заключено более десятка.
Румыния и Чехия входят в Евросоюз и тем, у кого есть паспорта этих стран, визы или вид на жительство в Германии не нужны. По словам М.Претша, вначале мошенники, которым индийцы и пакистанцы платили деньги, прописывали своих "клиентов" в специально для этого предназначенных квартирах. После регистрации в ЗАГСе женщины уезжали домой.
"Услугой" пользовались граждане Индии и Пакистана потому, что получить право на убежище в Германии им очень сложно.
"Процент одобренных заявок от граждан этих стран на получение убежища крайне низкий", - уточнил представитель полиции.
По сообщениям местных СМИ, помимо Лейпцига, схема работала в нескольких других городах федеральной земли Саксония, а также на территории федеральной земли Саксония-Анхальт. Расследование ведется с весны 2017 года.
Баку и Москва завершили I этап демаркации госграницы – МИД Азербайджана
Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы
Трамп снова обрушился с критикой на ОПЕК и высокие цены на нефть
Минналогов и МТСВТ будут сотрудничать в сфере контроля над автоперевозоками и ввозом в Азербайджан мобильной техники
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Инфантино надеется, что замена тренера до старта чм-2018 сыграет на руку сборной Испании
Бывший футболист "Реала" Йерро возглавил сборную Испании по футболу
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений