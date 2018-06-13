Полиция ФРГ провела обыски в связи с расследованием массовой организации фиктивных браков

Федеральная полиция Германии, которая занимается, в том числе приграничным контролем, в среду утром провела десятки обысков в связи с расследованием массовой организации фиктивных браков, которые нужны были мужчинам из Индии и Пакистана для получения вида на жительство в ФРГ, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы полиции Марсель Претш.

"В Лейпциге обыски были проведены в 27 помещениях, подозреваемых трое. Фиктивные браки заключались с женщинами из стран восточной Европы, в основном, из Румынии и Чехии, которые специально для этого приезжали в Германию", - сказал представитель полиции. Он сообщил, что только в Лейпциге таких браков было заключено более десятка.

Румыния и Чехия входят в Евросоюз и тем, у кого есть паспорта этих стран, визы или вид на жительство в Германии не нужны. По словам М.Претша, вначале мошенники, которым индийцы и пакистанцы платили деньги, прописывали своих "клиентов" в специально для этого предназначенных квартирах. После регистрации в ЗАГСе женщины уезжали домой.

"Услугой" пользовались граждане Индии и Пакистана потому, что получить право на убежище в Германии им очень сложно.

"Процент одобренных заявок от граждан этих стран на получение убежища крайне низкий", - уточнил представитель полиции.

По сообщениям местных СМИ, помимо Лейпцига, схема работала в нескольких других городах федеральной земли Саксония, а также на территории федеральной земли Саксония-Анхальт. Расследование ведется с весны 2017 года.