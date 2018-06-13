Премьер Нидерландов настаивает на признании Россией ее ответственности за крушение на Украине рейса MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявило важности роли Евросоюза как гаранта безопасности и стабильности, и связал это с поведением России.
"Это то, что мы почувствовали в Нидерландах, когда самолет рейса MH17 был сбит в 2014 году. И мы пережили это еще раз, когда приняли решение потребовать от России отчитаться за ее роль в этой драме. Европейский союз объединился вокруг нас с целью единым голосом потребовать, чтобы Россия признала свою ответственность и сотрудничала со всеми усилиями по полному прояснению этого происшествия для исполнения правосудия и соблюдения обязательств", - сказал М.Рютте, выступая в среду в дебатах о будущем Европейского союза в Европарламенте в Страсбурге.
"Мы благодарим союз за поддержку, которую он подтвердил в связи с этим. Россия продолжила следовать по пути отрицания. Она продолжила свою критику расследования и продолжила препятствовать выяснению правды", - отметил премьер Нидерландов.
Ранее в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.
Со своей стороны в Минобороны РФ заявили, что российские военные не причастны к крушению "Боинга". "Минобороны России, как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуацию украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе", - говорится в сообщении Минобороны России.
"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
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