Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9963 RUR   0.027 GBR   2.2709 TRY   0.3705

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 15 Июн 19° 29° 16 Июн 21° 33°

Дальнее зарубежье 13.06.2018 14:46

Понтифик надеется, что ЧМ-2018 послужит диалогу культур и религий и миру между народами

Папа римский Франциск в среду в приветствии участникам Чемпионата мира по футболу пожелал, чтобы эти соревнования стали возможностью для диалога между религиями, солидарности и миру между народами.

"Завтра в России открывается Чемпионат мира по футболу. Я хотел бы направить сердечные приветствия игрокам и организаторам, всем, кто посредством социальных медиа будет наблюдать за этим событием, преодолевающим все границы", - сказал понтифик.

"Эти важные спортивные состязания могут стать возможностью для встреч, диалога и укрепления братства между различными культурами, религиями, и послужить солидарности и миру между народами", - отметил Франциск, выступая на площади Святого Петра в Ватикане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ЧМ, ПРИВЕТСТВИЕ


Похожие новости


Папа римский на свои именины раздаст бедным 3 тыс. упаковок мороженого Папа римский призвал немедленно положить конец насилию в Сирии Папа Римский назвал конфликт в Сирии крупнейшей гуманитарной катастрофой после Второй мировой войны Папа римский рассказал, что боится ядерной войны Папа римский призывает уважать статус-кво Иерусалима Папа римский осудил теракт в Сомали, жертвами которого стали более 300 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]