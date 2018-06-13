Понтифик надеется, что ЧМ-2018 послужит диалогу культур и религий и миру между народами

Папа римский Франциск в среду в приветствии участникам Чемпионата мира по футболу пожелал, чтобы эти соревнования стали возможностью для диалога между религиями, солидарности и миру между народами.
"Завтра в России открывается Чемпионат мира по футболу. Я хотел бы направить сердечные приветствия игрокам и организаторам, всем, кто посредством социальных медиа будет наблюдать за этим событием, преодолевающим все границы", - сказал понтифик.
"Эти важные спортивные состязания могут стать возможностью для встреч, диалога и укрепления братства между различными культурами, религиями, и послужить солидарности и миру между народами", - отметил Франциск, выступая на площади Святого Петра в Ватикане.
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