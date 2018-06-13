Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9963 RUR   0.027 GBR   2.2709 TRY   0.3705

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 15 Июн 19° 29° 16 Июн 21° 33°

Дальнее зарубежье 13.06.2018 15:01

Выходца из Марокко, захватившего накануне заложников в Париже, отправили в психиатрическую клинику - СМИ

Преступник, который накануне захватил заложников в Париже, в ночь на среду был отправлен в изолятор в психиатрической клинике, сообщает газета "Фигаро".

Стражи правопорядка провели спецоперацию по освобождению заложников накануне вечером. 26-летний выходец из Марокко в течение четырех часов удерживал в заложниках двух человек в X округе Парижа. При этом злоумышленник облил женщину бензином и угрожал ей ножом, а на второго заложника он надел наручники.

Французские полицейские начали штурм офиса, в котором преступник удерживал заложников, примерно в 20:00 по местному времени (21:00 мск). В результате инцидента никто из заложников не пострадал. Нападавший был арестован.

Глава МВД Франции Жерар Колон ранее также заявил, что злоумышленник, вероятно, имел психологические проблемы.

По информации местных СМИ, мужчина требовал, чтобы его связали с иранским посольством во Франции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ЗАЛОЖНИКИ, НАПАДАВШИЙ


Похожие новости


Улицы и станции метро в Париже оказались затоплены в результате ливня В Париже закрыли Эйфелеву башню , ее будут чистить от снега Вооруженные топорами грабители украли из отеля Ritz в Париже драгоценности на 4 млн евро Несколько станций парижского метро затопило из-за ливней Мэр Парижа призвала власти Франции создать новые центры для размещения иммигрантов по всей стране В Париже эвакуируют людей с площади перед Лувром

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]