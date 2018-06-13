Выходца из Марокко, захватившего накануне заложников в Париже, отправили в психиатрическую клинику - СМИ

Преступник, который накануне захватил заложников в Париже, в ночь на среду был отправлен в изолятор в психиатрической клинике, сообщает газета "Фигаро".
Стражи правопорядка провели спецоперацию по освобождению заложников накануне вечером. 26-летний выходец из Марокко в течение четырех часов удерживал в заложниках двух человек в X округе Парижа. При этом злоумышленник облил женщину бензином и угрожал ей ножом, а на второго заложника он надел наручники.
Французские полицейские начали штурм офиса, в котором преступник удерживал заложников, примерно в 20:00 по местному времени (21:00 мск). В результате инцидента никто из заложников не пострадал. Нападавший был арестован.
Глава МВД Франции Жерар Колон ранее также заявил, что злоумышленник, вероятно, имел психологические проблемы.
По информации местных СМИ, мужчина требовал, чтобы его связали с иранским посольством во Франции.
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