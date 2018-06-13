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ТЭК 13.06.2018 13:55

РФ будет предлагать увеличить добычу всем участникам ОПЕК+, чтобы нивелировать возможность перегрева рынка - источник

Россия предложит на встрече мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене 23 июня всем участникам сделки увеличить добычу нефти пропорционально квоте, чтобы избежать возможности перегрева рынка, сообщил источник в российском правительстве.

"Россия будет предлагать рост добычи всеми участниками пропорционально, то есть разбросанный по всем, достаточный, чтобы нивелировать потенциальный перегрев рынка", - сказал он журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]