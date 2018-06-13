РФ будет предлагать увеличить добычу всем участникам ОПЕК+, чтобы нивелировать возможность перегрева рынка - источник

Россия предложит на встрече мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене 23 июня всем участникам сделки увеличить добычу нефти пропорционально квоте, чтобы избежать возможности перегрева рынка, сообщил источник в российском правительстве.

"Россия будет предлагать рост добычи всеми участниками пропорционально, то есть разбросанный по всем, достаточный, чтобы нивелировать потенциальный перегрев рынка", - сказал он журналистам.