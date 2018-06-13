В Азербайджане экипажи БМП совершенствуют боевые навыки согласно плану боевой подготовки на 2018 год.

"Основной целью учебных тренировок является совершенствование навыков экипажей по управлению бронетехникой в труднопроходимых местностях и их успешному применению в реальных боевых условиях", - отмечается в сообщении Минобороны.

А.Азизов