Спецслужба Армении провела обыски в возглавляемом мэром Еревана фонде по делу о мошенничестве

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении провела обыски в фонде "Ереван", который возглавляет мэр армянской столицы Тарон Маргарян.

Как сообщает пресс-центр СНБ, от двух граждан Армении поступило сообщение о том, что должностные лица мэрии Еревана взамен на предоставление соответствующих разрешений на застройку и оформление имущества, помимо предусмотренных законом платежей, обязали их перечислить в фонд "Ереван" крупные суммы.

"В ходе подготовки материалов выяснилось, что часть полученных из рук в руки под вышеотмеченным предлогом денежных средств не поступила на счета фонда и была расхищена. В Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия" и "мошенничество, совершенное с использованием должностного положения". В расположенном в административном здании мэрии Еревана офисе фонда "Ереван" в рамках уголовного дела были проведены обыски", - рассказали в СНБ.

Согласно сообщению, проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для выяснения обстоятельств сбора денег с граждан, направлений и целесообразности расходов, а также их законности.