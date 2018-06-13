Спецслужба Армении провела обыски в возглавляемом мэром Еревана фонде по делу о мошенничестве

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении провела обыски в фонде "Ереван", который возглавляет мэр армянской столицы Тарон Маргарян.
Как сообщает пресс-центр СНБ, от двух граждан Армении поступило сообщение о том, что должностные лица мэрии Еревана взамен на предоставление соответствующих разрешений на застройку и оформление имущества, помимо предусмотренных законом платежей, обязали их перечислить в фонд "Ереван" крупные суммы.
"В ходе подготовки материалов выяснилось, что часть полученных из рук в руки под вышеотмеченным предлогом денежных средств не поступила на счета фонда и была расхищена. В Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия" и "мошенничество, совершенное с использованием должностного положения". В расположенном в административном здании мэрии Еревана офисе фонда "Ереван" в рамках уголовного дела были проведены обыски", - рассказали в СНБ.
Согласно сообщению, проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для выяснения обстоятельств сбора денег с граждан, направлений и целесообразности расходов, а также их законности.
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