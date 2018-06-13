Трамп более не видит ядерной угрозы в Северной Корее

Президент США Дональд Трамп считает, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи более нет.
"Я только что приземлился, это было длинное путешествие, но с тех пор, как я пришел в (президентский) офис, каждый теперь может почувствовать себя безопаснее. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи более нет", - написал Д.Трамп в среду в Twitter.
"Встреча с Ким Чен Ыном была интересным очень положительным опытом. У Северной Кореи большой потенциал для будущего", - добавил Д.Трамп.
"Прежде чем я занял (президентский) пост, люди предполагали, что мы вступим в войну с Северной Кореей. (Бывший президент США Барак) Обама заявлял, что Северная Корея была нашей самой большой и наиболее опасной проблемой. Это больше не так - спите спокойно", - заявил Д.Трамп.
На саммите КНДР-США 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
Д.Трамп при этом заявлял, что поладил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ходе саммита в Сингапуре, и сообщил о достижении прогресса в денуклеаризации КНДР.
Ким Чен Ын на встрече с Д.Трампом в Сингапуре поставил денуклеаризацию в зависимость от прекращения враждебных действий со стороны Вашингтона, сообщало официальное северокорейское информагентство ЦТАК. "Ким Чен Ын заявил, что для мира и стабильности на Корейском полуострове и его денуклеаризации обе страны должны воздерживаться от раздражающих и враждебных военных действий и вести дела на правовой и институциональной основе", - говорилось в сообщении агентства по итогам саммита в Сингапуре.
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