Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9963 RUR   0.027 GBR   2.2709 TRY   0.3705

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 15 Июн 19° 29° 16 Июн 21° 33°

Дальнее зарубежье 13.06.2018 16:21

Трамп более не видит ядерной угрозы в Северной Корее

Президент США Дональд Трамп считает, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи более нет.

"Я только что приземлился, это было длинное путешествие, но с тех пор, как я пришел в (президентский) офис, каждый теперь может почувствовать себя безопаснее. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи более нет", - написал Д.Трамп в среду в Twitter.

"Встреча с Ким Чен Ыном была интересным очень положительным опытом. У Северной Кореи большой потенциал для будущего", - добавил Д.Трамп.

"Прежде чем я занял (президентский) пост, люди предполагали, что мы вступим в войну с Северной Кореей. (Бывший президент США Барак) Обама заявлял, что Северная Корея была нашей самой большой и наиболее опасной проблемой. Это больше не так - спите спокойно", - заявил Д.Трамп.

На саммите КНДР-США 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Д.Трамп при этом заявлял, что поладил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ходе саммита в Сингапуре, и сообщил о достижении прогресса в денуклеаризации КНДР.

Ким Чен Ын на встрече с Д.Трампом в Сингапуре поставил денуклеаризацию в зависимость от прекращения враждебных действий со стороны Вашингтона, сообщало официальное северокорейское информагентство ЦТАК. "Ким Чен Ын заявил, что для мира и стабильности на Корейском полуострове и его денуклеаризации обе страны должны воздерживаться от раздражающих и враждебных военных действий и вести дела на правовой и институциональной основе", - говорилось в сообщении агентства по итогам саммита в Сингапуре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, КНДР, МНЕНИЕ


Похожие новости


Трамп снова обрушился с критикой на ОПЕК и высокие цены на нефть Трамп поздравил США, Мексику и Канаду, которые примут у себя ЧМ-2026 по футболу Трамп считает, что благодаря саммиту США-КНДР мир ушел от ядерной катастрофы Трамп пригрозил премьеру Трюдо, что критика в его адрес будет дорого стоить Канаде Трамп в Сингапуре приблизился к рекорду по продолжительности пресс-конференции Трамп после рабочего ланча с Ким Чен Ыном: мы идем подписывать документ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]