Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9963 RUR   0.027 GBR   2.2709 TRY   0.3705

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 15 Июн 19° 29° 16 Июн 21° 33°

Спорт 13.06.2018 14:25

Тренер сборной Испании по футболу уволен за сутки до начала Чемпионата мира в России

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги в среду отправлен в отставку всего за сутки до матча открытия Чемпионата мира 2018 года в России, сообщает телеканал "Скай ньюз".

Ранее на этой неделе 51-летний Х.Лопетеги был назначен на пост главного тренера испанского клуба "Реал Мадрид" после неожиданного ухода Зинедина Зидана с этого поста.

Глава Футбольной ассоциации Испании ранее заявлял, что крайне недоволен скрытым соглашением между Х.Лопетеги и "Реал Мадридом" и говорил о намерении уволить тренера.

Бывший главный тренер клуба "Порту" смог привести испанскую сборную к финальной стадии Чемпионата мира-2018 с 28 очками из возможных 30.

Первый матч на ЧМ-2018 сборная Испании проведет через два дня после увольнения главного тренера - 15 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛ, ТРЕНЕР, УВОЛЬНЕНИЕ


Похожие новости


Бывший футболист "Реала" Йерро возглавил сборную Испании по футболу Главный тренер сборной Испании Лопетеги возглавит "Реал" после ЧМ-2018 Зидан объявил об уходе из "Реала" По три футболиста "Реала" и "Барселоны" вошли в состав сборной Испании на контрольный матч с Россией В футбольном клубе "Барселона" ликвидируют последствия хакерской атаки Суд в Испании заменил штрафом тюремный срок Месси за уклонение от уплаты налогов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]