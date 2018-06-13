Тренер сборной Испании по футболу уволен за сутки до начала Чемпионата мира в России

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги в среду отправлен в отставку всего за сутки до матча открытия Чемпионата мира 2018 года в России, сообщает телеканал "Скай ньюз".
Ранее на этой неделе 51-летний Х.Лопетеги был назначен на пост главного тренера испанского клуба "Реал Мадрид" после неожиданного ухода Зинедина Зидана с этого поста.
Глава Футбольной ассоциации Испании ранее заявлял, что крайне недоволен скрытым соглашением между Х.Лопетеги и "Реал Мадридом" и говорил о намерении уволить тренера.
Бывший главный тренер клуба "Порту" смог привести испанскую сборную к финальной стадии Чемпионата мира-2018 с 28 очками из возможных 30.
Первый матч на ЧМ-2018 сборная Испании проведет через два дня после увольнения главного тренера - 15 июня.
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