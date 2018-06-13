Франция хочет выручить до 15 млрд евро за счет продажи акций Engie, аэропортов Парижа и гослотереи

Правительство Франции начало подготовку к продаже долей участия в нескольких госкомпаниях: энергетической Engie SA (ранее GDF Suez SA), оператора парижских аэропортов ADP (ранее Aeroports de Paris SA), а также гослотереи Francaise des Jeux.

"Государство не предназначено для управления конкурентоспособными предприятиями", - заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Les Echos.

Законопроект о такой частичной приватизации будет представлен кабинету министров 18 июня. Как ожидается, через парламент он пройдет лишь к началу 2019 года.

На данный момент правительство Франции контролирует 50,6% акций ADP стоимостью около 9,2 млрд евро и 24,1% Engie стоимостью 8 млрд евро. При этом действующее законодательство определяет минимально допустимую долю госучастия для ADP в 50% капитала, а для Engie - треть голосующих акций. Новый законопроект должен внести соответствующие изменения.

Для приватизации Francaise des Jeux, акции которой не зарегистрированы на бирже в отличие от ADP и Engie, потребуется создание нового регулятора игорного бизнеса.

Акции Engie подешевели на 0,4% в ходе торгов в Париже в среду, тогда как цена бумаг ADP поднималась более чем на 5%, но затем замедлила рост до 4%.