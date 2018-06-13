Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9963 RUR   0.027 GBR   2.2709 TRY   0.3705

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 15 Июн 19° 29° 16 Июн 21° 33°

Дальнее зарубежье 13.06.2018 16:45

Власти Бельгии опасаются, что Россия может попытаться вмешаться в дела страны

Председатель комитета по надзору за разведслужбами Бельгии Ги Рапай заявил в интервью газете "Суар", что не исключает возможных попыток России вмешаться во внутренние дела страны, в том числе, в предстоящие выборы.

"Я допускаю то, что россияне могут действовать более активно тем или иным образом. Этого нельзя исключить", - сказал Г.Рапай, комментируя возможность вмешательства иностранных государств в дела Бельгии, в частности, в будущие выборы.

"Мы видели, как такое произошло в других странах. У России иногда бывают контакты с ультраправыми партиями. Произойдет ли такое же в Бельгии? На этот вопрос я не отвечу", - отметил Г.Рапай.

Однако он добавил, что ультраправые партии не играют такую важную роль в Бельгии, как в других странах.

В октябре 2018 году в Бельгии пройдут выборы представителей провинций и коммун. На май 2019 года намечены выборы в Палату представителей Бельгии - нижнюю палату Федерального парламента Бельгии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, РАЗВЕДКА, РОССИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]