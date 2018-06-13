Власти Бельгии опасаются, что Россия может попытаться вмешаться в дела страны

Председатель комитета по надзору за разведслужбами Бельгии Ги Рапай заявил в интервью газете "Суар", что не исключает возможных попыток России вмешаться во внутренние дела страны, в том числе, в предстоящие выборы.
"Я допускаю то, что россияне могут действовать более активно тем или иным образом. Этого нельзя исключить", - сказал Г.Рапай, комментируя возможность вмешательства иностранных государств в дела Бельгии, в частности, в будущие выборы.
"Мы видели, как такое произошло в других странах. У России иногда бывают контакты с ультраправыми партиями. Произойдет ли такое же в Бельгии? На этот вопрос я не отвечу", - отметил Г.Рапай.
Однако он добавил, что ультраправые партии не играют такую важную роль в Бельгии, как в других странах.
В октябре 2018 году в Бельгии пройдут выборы представителей провинций и коммун. На май 2019 года намечены выборы в Палату представителей Бельгии - нижнюю палату Федерального парламента Бельгии.
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