Визит Алиева в Россию намечен на 30 августа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Россию с визитом 30 августа, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В ходе этого визита, как сказал В.Путин на встрече с И.Алиевым, лидеры обстоятельно обсудят двусторонние отношения. "Что касается наших двусторонних отношений, то мы основательно и глубоко позанимаемся этим 30 августа в ходе вашего визита в Россию. До этого времени наши коллеги уйдут работать и будут готовить ваш визит", - сказал В.Путин.
Он выразил надежду на то, что президент Азербайджана, приехавший в Москву на церемонию открытия чемпионата мира по футболу, проведёт время с пользой и интересом.
Вместе с тем президент РФ обратил внимание на успешное развитие двусторонних отношений. "За прошлый год у нас рост товарооборота 34,4%, за первый квартал этого года еще почти 19%, то есть это очень хороший темп, который нам нужно поддержать", - сказал В.Путин.
Касаясь политической составляющей, В.Путин заметил, что в этой части двусторонних отношений все стабильно. "Я очень рад вас видеть, добро пожаловать", - сказал президент России.
В свою очередь, И.Алиев выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений. "Хотел бы поблагодарить за приглашение посетить Россию в конце августа. Но и сегодня хорошая возможность обменяться мнениями по текущим вопросам нашей повестки дня, которая достаточно обширная", - сказал глава Азербайджана.
По его словам, большой импульс развитию двусторонних отношений придают регулярные контакты двух президентов. "Они носят постоянный характер, и мы видим хорошие результаты. Наше политическое взаимодействие на очень высоком уровне, мы надежные друзья и партнеры, стратегические партнеры", - сказал И.Алиев.
Касаясь экономической сферы, президент Азербайджана подчеркнул позитивную динамику. "Есть планы по расширению экономического сотрудничества. Мы видим конкретные результаты реализации проекта "Север-Юг", рост грузопотока из России через Азербайджан растет, и это тоже позитивный результат нашей деятельности", - сказал он.
По словам И.Алиева, в гуманитарной сфере отношения России и Азербайджана образцовые.
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