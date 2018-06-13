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Дальнее зарубежье 13.06.2018 17:47

Канцлер Австрии считает, что с новым названием Македонии будет легче сблизиться с ЕС

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что с новым названием Македонии будет легче сблизиться с Европейским Союзом.

"Мы поздравляем с тем, что теперь есть решение в вопросе изменения названия. Это совершенно точно поможет продвинуться вперед в вопросе вступления Македонии в ЕС", - заявил С.Курц в среду в Берлине, где он встречался с главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером.

Македонский премьер-министр Зоран Заев заявил на пресс-конференции во вторник, что Македония и Греция урегулировали длительный спор вокруг названия этой бывшей югославской республики. По его словам, приемлемым для обоих государств является название Северная Македония. Соответствующее изменение будет внесено в конституцию страны. При этом граждане страны будут называться македонцами, национальность македонской и язык в ООН - македонским.

Македония с 8 сентября 1991 года является независимым государством, столица Македонии - город Скопье, население государства, по данным правительства ФРГ, составляет около 2 миллионов человек.

В 2005 году страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, но переговоры о вступлении пока не открыты, поскольку страна должна была провести ряд реформ и урегулировать с Грецией вопрос официального названия. Этот спор продолжается уже почти 30 лет. После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала негодование греков, поскольку страна использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В Афинах считают, что стремление использовать название "Македония" свидетельствует о том, что Скопье имеет территориальные претензии на одноименный греческий регион.

Ввиду этого спора Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит до урегулирования спора под официальным названием "бывшая югославская Республика Македония".

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Тэги: АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, МАКЕДОНИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ


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