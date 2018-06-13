Австрия в ходе председательства в ЕС сосредоточится на вопросе защиты внешних границ - канцлер

Вопрос защиты внешних границ ЕС станет для Австрии, которая с 1 июля председательствует в Совете Европейского союза, приоритетным, заявил австрийский федеральный канцлер Себастьян Курц в среду в Берлине.

"С 1 июля мы будем председательствовать в Совете ЕС. Наша главная цель - продвинуться в вопросе защиты внешних границ", - заявил С.Курц по итогам переговоров с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером.

По его словам, в рамках председательства Австрии финансирование агентства пограничной защиты ЕС FRONTEX будет увеличено, также оно получит больше сотрудников.

Тем временем. Х.Зеехофер указал, что по инициативе итальянской стороны Рим, Берлин и Вена будут активнее сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом и предотвращения нелегальной миграции.

Ранее в комментарии австрийскому телеканалу ORF С.Курц сообщил о планах создания центров по приему беженцев за пределами Евросоюза.

"Да, существуют стремления создать центры по защите (беженцев - ИФ) за пределами Европы, где мы могли бы разместить беженцев и предоставить им защиту, но не лучшую жизнь в Центральной Европе", - заявил австрийский политик.

Более подробно о планах не сообщалось.