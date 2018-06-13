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Дальнее зарубежье 13.06.2018 18:01

Австрия в ходе председательства в ЕС сосредоточится на вопросе защиты внешних границ - канцлер

Вопрос защиты внешних границ ЕС станет для Австрии, которая с 1 июля председательствует в Совете Европейского союза, приоритетным, заявил австрийский федеральный канцлер Себастьян Курц в среду в Берлине.

"С 1 июля мы будем председательствовать в Совете ЕС. Наша главная цель - продвинуться в вопросе защиты внешних границ", - заявил С.Курц по итогам переговоров с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером.

По его словам, в рамках председательства Австрии финансирование агентства пограничной защиты ЕС FRONTEX будет увеличено, также оно получит больше сотрудников.

Тем временем. Х.Зеехофер указал, что по инициативе итальянской стороны Рим, Берлин и Вена будут активнее сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом и предотвращения нелегальной миграции.

Ранее в комментарии австрийскому телеканалу ORF С.Курц сообщил о планах создания центров по приему беженцев за пределами Евросоюза.

"Да, существуют стремления создать центры по защите (беженцев - ИФ) за пределами Европы, где мы могли бы разместить беженцев и предоставить им защиту, но не лучшую жизнь в Центральной Европе", - заявил австрийский политик.

Более подробно о планах не сообщалось.

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Тэги: АВСТРИЯ, ЕС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]