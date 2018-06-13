Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9963 RUR   0.027 GBR   2.2709 TRY   0.3705

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 15 Июн 19° 29° 16 Июн 21° 33°

Регион 13.06.2018 15:28

Саммит каспийской пятерки состоится в первой половине августа – МИД Азербайджана

Саммит глав государств прикаспийских стран запланирован на первую половину августа 2018 года, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов

"Есть предложения по срокам саммита. Но дату должна объявить принимающая сторона. Саммит запланирован на первую половину августа",- сказал Х.Халафов журналистам в среду.

По его словам, до саммита состоится как минимум одно заседание рабочей группы на уровне замминистров иностранных дел каспийской пятерки.

"Встреча глав МИД может состояться за день до саммита",- добавил он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАСПИЙ, САММИТ, СРОКИ


Похожие новости


Прикаспийские страны согласовывают дату проведения саммита, он может состояться в августе - МИД Казахстана Саммит прикаспийских стран пройдет не в Астане, а в приморском Актау Договоренности по несогласованным положениям проекта Конвенции по Каспию должны быть достигнуты до Саммита глав государств, считают в Баку Иран на саммите в Астане намерен работать в направлении принятия Конвенции о правовом статусе Каспия - глава МИД Принцип срединной линии в качестве главной нормы разграничения дна Каспия незыблем – глава Азербайджана Честные отношения и многовекторное сотрудничество между странами Каспия - залог стабильности и безопасности в регионе – президент Алиев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]