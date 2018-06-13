Саммит каспийской пятерки состоится в первой половине августа – МИД Азербайджана

Саммит глав государств прикаспийских стран запланирован на первую половину августа 2018 года, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов

"Есть предложения по срокам саммита. Но дату должна объявить принимающая сторона. Саммит запланирован на первую половину августа",- сказал Х.Халафов журналистам в среду.

По его словам, до саммита состоится как минимум одно заседание рабочей группы на уровне замминистров иностранных дел каспийской пятерки.

"Встреча глав МИД может состояться за день до саммита",- добавил он.

Ф.Исазаде