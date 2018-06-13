Премьер Белоруссии призывает к взаимовыгодному компромиссу в торгово-экономических отношениях с РФ

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков считает, что РФ и Белоруссии необходимо найти компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции в торгово-экономической сфере.
"Наша общая задача - найти взаимовыгодный компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции", - заявил А.Кобяков на заседании совета министров Союзного государства в среду в Москве.
По его словам, в числе основных задач Союзного государства - построение общего рынка, создание равных условий хозяйствования, сохранение потенциала машиностроительного комплекса, сотрудничество в агропромышленной сфере, устранение действующих барьеров и ограничений. "И, наконец, создание союзного продукта и его совместное продвижение на рынки третьих стран", - сказал глава правительства Белоруссии.
"Эти вопросы прорабатывались в рамках созданных межведомственных рабочих групп, однако практические итоги проведенной работы остаются пока скромными. Процесс решения проблемных вопросов движется не так быстро, как хотелось бы", - считает он.
Как уточнил А.Кобяков, "в поле зрения остаются вопросы поставок на российский рынок белорусской сельхозпродукции, а также участие белорусских предприятий, осуществляющих производство и сборку техники в РФ, в госзакупках и программе субсидирования".
Отметив, что товарооборот между РФ и Белоруссией в прошлом году достиг $32,4 млрд, А.Кобяков заявил, что "в качестве стратегической задачи предлагается закрепить выход на ранее существовавший уровень товарооборота в объеме $40 млрд". Он напомнил, что такой показатель был в 2012-2013 годах.
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