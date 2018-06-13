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Дальнее зарубежье 13.06.2018 18:31

Британский премьер высказывается за усиление санкций против России

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в среду в парламенте высказалась за ужесточение санкций ЕС в отношении России.

"Существует много вопросов, которые будут обсуждать лидеры ЕС на июньском саммите, в том числе такие важные темы, как санкции против России. Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России, потому что минские соглашения не выполняются, и я естественно думаю, что есть ряд сфер, в которых мы должны усилить санкционный режим", - сказала Т.Мэй.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, САНКЦИИ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]