МИД Азербайджана: текст конвенции по статусу Каспия согласован

Текст конвенции по правовому статусу Каспийского моря согласован странами Каспийской пятерки, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Текст конвенции уже согласован. В настоящий момент осуществляются внутригосударственные процедуры для ее подписания", - сказал Х.Халафов журналистам в среду.

Замминистра выразил надежду, что конвенция будет подписана на саммите глав государств.

По его словам, прикаспийские страны проводят двусторонние встречи, консультации (с целью согласования спорных моментов – ИФ)

"Когда завершатся двусторонние переговоры, сказать трудно. Эта работа ведется параллельно конвенции по правовому статусу Каспия и не зависит от нее. Это отдельный переговорный формат", - отметил он.

Ф.Исазаде