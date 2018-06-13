МИД Азербайджана: текст конвенции по статусу Каспия согласован

Текст конвенции по правовому статусу Каспийского моря согласован странами Каспийской пятерки, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
"Текст конвенции уже согласован. В настоящий момент осуществляются внутригосударственные процедуры для ее подписания", - сказал Х.Халафов журналистам в среду.
Замминистра выразил надежду, что конвенция будет подписана на саммите глав государств.
По его словам, прикаспийские страны проводят двусторонние встречи, консультации (с целью согласования спорных моментов – ИФ)
"Когда завершатся двусторонние переговоры, сказать трудно. Эта работа ведется параллельно конвенции по правовому статусу Каспия и не зависит от нее. Это отдельный переговорный формат", - отметил он.
Ф.Исазаде
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