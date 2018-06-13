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Регион 13.06.2018 15:38

МИД Азербайджана: текст конвенции по статусу Каспия согласован

Текст конвенции по правовому статусу Каспийского моря согласован странами Каспийской пятерки, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Текст конвенции уже согласован. В настоящий момент осуществляются внутригосударственные процедуры для ее подписания", - сказал Х.Халафов журналистам в среду.

Замминистра выразил надежду, что конвенция будет подписана на саммите глав государств.

По его словам, прикаспийские страны проводят двусторонние встречи, консультации (с целью согласования спорных моментов – ИФ)

"Когда завершатся двусторонние переговоры, сказать трудно. Эта работа ведется параллельно конвенции по правовому статусу Каспия и не зависит от нее. Это отдельный переговорный формат", - отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ, ТЕКСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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