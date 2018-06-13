Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы

Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана провели учебные тренировки с боевой стрельбой из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 152-миллиметровых пушек, сообщает министерство обороны Азербайджана.
Стрельбы проводились согласно плану боевой подготовки войск на 2018 год.
"Для обеспечения высокой точности и интенсивности практических боевых стрельб в ходе учебных тренировок были применены современные системы автоматизированного управления. Командование высоко оценило подготовку, мастерство и умение личного состава, уничтожившего выявленные цели условного противника», - говорится в сообщении военного ведомства.
Б.Рустамбеков
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