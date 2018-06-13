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Оборона 13.06.2018 15:54

Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы

Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана провели учебные тренировки с боевой стрельбой из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 152-миллиметровых пушек, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Стрельбы проводились согласно плану боевой подготовки войск на 2018 год.

"Для обеспечения высокой точности и интенсивности практических боевых стрельб в ходе учебных тренировок были применены современные системы автоматизированного управления. Командование высоко оценило подготовку, мастерство и умение личного состава, уничтожившего выявленные цели условного противника», - говорится в сообщении военного ведомства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВС, СТРЕЛЬБЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]