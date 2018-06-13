Пресс-релиз

27 июня в Российском информационно-культурном центре в городе Баку пройдет литературный вечер «Поэзия. Век ХХI», приуроченный ко Дню молодежи России. Он организован совместно с Бакинским молодежным клубом любителей поэзии.

Начало – в 17:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в городе Баку



