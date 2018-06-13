Баку и Москва завершили I этап демаркации госграницы – МИД Азербайджана

Азербайджан и Россия на первом этапе провели демаркацию 70-километрового участка государственной границы, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Работы по демаркации азербайджано-российской госграницы продолжаются, на первом этапе выполнено работ на участке 70 км", - сказал Х.Халафов журналистам в среду.

По его словам, на втором этапе планируется демаркация на участке в 60 км.

Х.Халафов подчеркнул, что процесс делимитации азербайджано-грузинской госграницы проходит пассивно. "Но мы надеемся, что грузинская сторона активизирует этот процесс. Мы готовы к проведению встреч, как на экспертном уровне, так и на уровне комиссии", - сказал он.

Замминистра добавил, что Азербайджан направил Грузии "все необходимые месседжи" по этому вопросу и "мы готовы к продолжению работ в зависимости от реакции грузинской стороны".

Ф.Исазаде