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Внешняя политика 13.06.2018 16:02

Баку и Москва завершили I этап демаркации госграницы – МИД Азербайджана

Азербайджан и Россия на первом этапе провели демаркацию 70-километрового участка государственной границы, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Работы по демаркации азербайджано-российской госграницы продолжаются, на первом этапе выполнено работ на участке 70 км", - сказал Х.Халафов журналистам в среду.

По его словам, на втором этапе планируется демаркация на участке в 60 км.

Х.Халафов подчеркнул, что процесс делимитации азербайджано-грузинской госграницы проходит пассивно. "Но мы надеемся, что грузинская сторона активизирует этот процесс. Мы готовы к проведению встреч, как на экспертном уровне, так и на уровне комиссии", - сказал он.

Замминистра добавил, что Азербайджан направил Грузии "все необходимые месседжи" по этому вопросу и "мы готовы к продолжению работ в зависимости от реакции грузинской стороны".

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]