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Спорт 13.06.2018 16:20

Бывший футболист "Реала" Йерро возглавил сборную Испании по футболу

Экс-футболист мадридского "Реала" Фернандо Йерро будет работать в качестве главного тренера сборной Испании по футболу во время чемпионата мира в России, сообщает пресс-служба национальной команды.

На посту наставника сборной Ф.Йерро заменит Хулена Лопетеги, об отставке которого стало известно ранее в среду.

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение уволить Х.Лопетеги после того, как накануне он подписал контракт с мадридским "Реалом".

Первый матч на ЧМ-2018 сборная Испании проведет через два дня после увольнения главного тренера - 15 июня. Соперником будет команда Португалии.

Ф.Йерро с 1989 по 2003 годы играл на позиции защитника в "Реале", проведя 439 матчей. Начал тренерскую карьеру в том же клубе в качестве ассистента, а затем в 2016-2017 гг. возглавлял "Реал Овьедо".

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛ, ТРЕНЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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