Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан, сообщает сайт главы государства.

«Сердечно поздравляю Вас и все наших соотечественников, живущих в различных уголках мира, со Священным праздником Рамазан»,- говорится в тексте поздравления.

«Ежегодный пост является триумфом гуманизма, единства и равенства в нашем обществе. Я выражаю солидарность со всеми молитвами и пожеланиями ради процветания нашего народа, и с благодарностью вспоминаю наших героев, которые отдали свою жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана»,- отмечается в тексте.

«Примечательно, что в этом году месяц Рамазан совпадает со 100-летием со дня основания Азербайджанской Демократической Республики, первого светского демократического государства на мусульманском Востоке. После восстановления нашей независимости и возвращения к прогрессивным исламским ценностям, в стране еще больше укрепилась целостность, солидарность народа, которые дали толчок духовному и нравственному росту нашего общества. Борьба и патриотизм сыновей и дочерей Азербайджана во имя укрепления нашей государственной независимости - яркий пример приверженности историческим традициям и национально-нравственным ценностям»,- подчеркивается в поздравлении.

Б.Рустамбеков