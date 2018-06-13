Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9963 RUR   0.027 GBR   2.2709 TRY   0.3705

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 15 Июн 19° 29° 16 Июн 21° 33°

Социум 13.06.2018 16:31

Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан, сообщает сайт главы государства.

«Сердечно поздравляю Вас и все наших соотечественников, живущих в различных уголках мира, со Священным праздником Рамазан»,- говорится в тексте поздравления.

«Ежегодный пост является триумфом гуманизма, единства и равенства в нашем обществе. Я выражаю солидарность со всеми молитвами и пожеланиями ради процветания нашего народа, и с благодарностью вспоминаю наших героев, которые отдали свою жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана»,- отмечается в тексте.

«Примечательно, что в этом году месяц Рамазан совпадает со 100-летием со дня основания Азербайджанской Демократической Республики, первого светского демократического государства на мусульманском Востоке. После восстановления нашей независимости и возвращения к прогрессивным исламским ценностям, в стране еще больше укрепилась целостность, солидарность народа, которые дали толчок духовному и нравственному росту нашего общества. Борьба и патриотизм сыновей и дочерей Азербайджана во имя укрепления нашей государственной независимости - яркий пример приверженности историческим традициям и национально-нравственным ценностям»,- подчеркивается в поздравлении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАМАЗАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан Президент Азербайджана поздравил народ с праздником Рамазан Глава Азербайджана поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан Президент Алиев признателен исламским странам за поддержку Баку в карабахском конфликте

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]