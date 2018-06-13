Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан, сообщает сайт главы государства.
«Сердечно поздравляю Вас и все наших соотечественников, живущих в различных уголках мира, со Священным праздником Рамазан»,- говорится в тексте поздравления.
«Ежегодный пост является триумфом гуманизма, единства и равенства в нашем обществе. Я выражаю солидарность со всеми молитвами и пожеланиями ради процветания нашего народа, и с благодарностью вспоминаю наших героев, которые отдали свою жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана»,- отмечается в тексте.
«Примечательно, что в этом году месяц Рамазан совпадает со 100-летием со дня основания Азербайджанской Демократической Республики, первого светского демократического государства на мусульманском Востоке. После восстановления нашей независимости и возвращения к прогрессивным исламским ценностям, в стране еще больше укрепилась целостность, солидарность народа, которые дали толчок духовному и нравственному росту нашего общества. Борьба и патриотизм сыновей и дочерей Азербайджана во имя укрепления нашей государственной независимости - яркий пример приверженности историческим традициям и национально-нравственным ценностям»,- подчеркивается в поздравлении.
Б.Рустамбеков
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