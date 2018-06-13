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СНГ 13.06.2018 20:03

Национальный день домбры учрежден в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому в первое воскресенье июля будет отмечаться Национальный день домбры, сообщила пресс-служба главы государства.

День домбры (казахский народный музыкальный инструмент) учрежден "в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности", отмечается в опубликованном в среду тексте указа.

Меры по реализации данного указа возложены на правительство республики, контроль за его исполнением - на администрацию президента.

Указ вводится в действие со дня его опубликования.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ДОМБРА, ПРАЗДНИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]