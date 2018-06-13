Национальный день домбры учрежден в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому в первое воскресенье июля будет отмечаться Национальный день домбры, сообщила пресс-служба главы государства.

День домбры (казахский народный музыкальный инструмент) учрежден "в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности", отмечается в опубликованном в среду тексте указа.

Меры по реализации данного указа возложены на правительство республики, контроль за его исполнением - на администрацию президента.

Указ вводится в действие со дня его опубликования.