MBNP стала ассоциативным членом IOSCO

Палата по надзору над финансовыми рынками (MBNP) стала ассоциативным членом Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.
"В апреле 2018 года MBNP направила предварительное обращение в IOSCO об ассоциативном членстве. Согласно решению совета правления IOSCO с июня 2018 года MBNP стала ассоциативным членом организации", - сообщили в Палате.
Вступление в IOSCO будет способствовать внедрению в Азербайджане международных стандартов регулирования, контролю над рынком ценных бумаг, защите прав инвесторов и обеспечению прозрачности и эффективности на рынке.
«Принимая во внимание тот факт, что членство в IOSCO является показателем согласованности рынка ценных бумаг страны с передовыми критериями, это позволит Азербайджану привлечь международных инвесторов. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию рынка ценных бумаг», - отметили в Палате.
IOSCO - международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг, была создана в 1974 году. Штаб-квартира организации находится в Мадриде. IOSCO занимается разработкой стандартов регулирования национальных фондовых рынков. Документ «Цели и принципы регулирования рынков ценных бумаг» (IOSCO Principles) является основой для регулирования национальных фондовых рынков в большинстве развитых стран.
Кроме того, организация обеспечивает обмен информацией между регулирующими органами разных стран и ведет базы данных по национальным фондовым законодательствам. В организации состоят 214 участников. Члены организации регулируют рынки ценных бумаг, на которые приходится более 95% мирового рынка ценных бумаг.
Б.Рустамбеков
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