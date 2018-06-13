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Регион 13.06.2018 20:14

Экс-главу Минобороны Армении допросили по делу о финансовых махинациях

Бывший министр обороны Армении (2008-2016 гг) Сейран Оганян вызван на допрос по делу злоупотреблениях и финансовых махинациях в Минобороны в период с 2014 по 2017 гг, обвинения в превышении служебных полномочий предъявлены начальнику управления по капитальному строительству и заселению войск Ашоту Григоряну.

"По согласию прокурора следственным управлением Комитета государственных доходов полномочия Ашота Григоряна временно прекращены. В ходе предварительного следствия проведены обыски в рабочих кабинетах высокопоставленных лиц Минобороны, допрошены несколько десятков лиц. Вызваны на допрос как бывшие, так и действующие высокопоставленные чиновники Минобороны, в том числе бывший министр обороны Сейран Оганян", - сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Армении (включает налоговую и таможенную службы - ИФ).

Как сообщает пресс-служба комитета, в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в сфере закупок бывшему начальнику производственно-технического отдела управления по капитальному строительству и заселению войск Минобороны Армении Григору Барсегяну предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, мошенничестве в особо крупных размерах, получении взяток в особо крупных размерах, фальсификации документов.

Кроме того, А.Григоряну предъявлено обвинение в попытке мошенничества в особо крупных размерах, злоупотреблении служебными полномочиями, фальсификации документов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/МИНИСТР, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]