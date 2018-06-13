Экс-главу Минобороны Армении допросили по делу о финансовых махинациях

Бывший министр обороны Армении (2008-2016 гг) Сейран Оганян вызван на допрос по делу злоупотреблениях и финансовых махинациях в Минобороны в период с 2014 по 2017 гг, обвинения в превышении служебных полномочий предъявлены начальнику управления по капитальному строительству и заселению войск Ашоту Григоряну.
"По согласию прокурора следственным управлением Комитета государственных доходов полномочия Ашота Григоряна временно прекращены. В ходе предварительного следствия проведены обыски в рабочих кабинетах высокопоставленных лиц Минобороны, допрошены несколько десятков лиц. Вызваны на допрос как бывшие, так и действующие высокопоставленные чиновники Минобороны, в том числе бывший министр обороны Сейран Оганян", - сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Армении (включает налоговую и таможенную службы - ИФ).
Как сообщает пресс-служба комитета, в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в сфере закупок бывшему начальнику производственно-технического отдела управления по капитальному строительству и заселению войск Минобороны Армении Григору Барсегяну предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, мошенничестве в особо крупных размерах, получении взяток в особо крупных размерах, фальсификации документов.
Кроме того, А.Григоряну предъявлено обвинение в попытке мошенничества в особо крупных размерах, злоупотреблении служебными полномочиями, фальсификации документов.
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