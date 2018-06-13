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Дальнее зарубежье 13.06.2018 20:27

Европейские парламентарии призвали усилить киберзащиту ЕС от России, Китая и КНДР

Кибератаки России, Китая и Северной Кореи требуют надежного ответа, заявили в одобренной в среду в Страсбурге резолюции депутаты Европейского парламента.

"Россия, Китай и Северная Корея, а также негосударственные акторы были вовлечены в атаки против критически важных инфраструктур ЕС, массовую слежку за европейскими гражданами, деятельность по кибершпионажу, кампании дезинформации и ограничения доступа к интернету (с использованием вирусов WannaCry, NotPetya)", - говорится в документе, принятом 476 голосами против 151 и 36 воздержавшихся.

В резолюции предлагается создать европейскую группу быстрого реагирования в области кибербезопасности.

Ставится цель укрепления стратегических отношений между ЕС и НАТО, так как "ввиду новых гибридных угроз жизненно важно усиливать кибероборону ЕС".

"Со времени аннексии Крыма в 2014 году темп и содержание сотрудничества между ЕС и НАТО усилились, составляя сегодня не менее 74 совместных акций. Контроль над гибридными угрозами, борьба против кибератак, усиление устойчивости, борьба против терроризма, улучшение сотрудничества в миссиях и операциях, а также военная мобильность представляют конкретные области будущего сотрудничества", - заявил докладчик Европарламента по данному вопросу Иоан Мирча Пашку.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, РОССИЯ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]