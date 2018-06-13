Министр обороны Бельгии говорит о готовности отразить российское вмешательство в выборы

Министр обороны Бельгии Стевен Вандепют заявил, что бельгийская военная контрразведка обратила внимание на риск дезинформационной деятельности в стране со стороны России.

"Как во время недавних выборов в европейских и неевропейских странах, можно ожидать прямых или непрямых попыток повлиять на ход выборов в нашей стране", - сказал министр в среду на заседании комиссии по обороне Палаты представителей.

Как сообщил телеканал RTBF, так С.Вандепют ответил на вопрос, имеют ли под собой основание опасения относительно возможного российского вмешательства в выборы в Бельгии.

Министр уточнил, что Бельгия организует защиту от такого рода атак. "Мы готовимся", - заверил С.Вандепют депутатов бельгийского парламента.