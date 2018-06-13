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Дальнее зарубежье 13.06.2018 20:31

Министр обороны Бельгии говорит о готовности отразить российское вмешательство в выборы

Министр обороны Бельгии Стевен Вандепют заявил, что бельгийская военная контрразведка обратила внимание на риск дезинформационной деятельности в стране со стороны России.

"Как во время недавних выборов в европейских и неевропейских странах, можно ожидать прямых или непрямых попыток повлиять на ход выборов в нашей стране", - сказал министр в среду на заседании комиссии по обороне Палаты представителей.

Как сообщил телеканал RTBF, так С.Вандепют ответил на вопрос, имеют ли под собой основание опасения относительно возможного российского вмешательства в выборы в Бельгии.

Министр уточнил, что Бельгия организует защиту от такого рода атак. "Мы готовимся", - заверил С.Вандепют депутатов бельгийского парламента.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]