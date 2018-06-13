Исполняющим обязанности гендиректора концерна "Калашников" назначен Владимир Дмитриев, занимавший ранее должность замгендиректора по маркетингу, сообщили в пресс-службе концерна.

"На должность исполняющего обязанности генерального директора Концерна "Калашников" назначен Владимир Дмитриев, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по маркетингу и продажам. Кадровые изменения в руководстве концерна приняты в связи с переходом Алексея Криворучко на новое место работы в Минобороны РФ", - сообщили в пресс-службе.

"Нашим приоритетом остается повышение эффективности операционной деятельности всех предприятий входящих в концерн, увеличение объемов производства и прибыли от продаж, а также разработка и вывод на рынок новых перспективных изделий гражданского и военного назначения", - заявил В.Дмитриев, слова которого приводят в пресс-службе.

"Новый и.о. генерального директора предприятия приступил к выполнению должностных обязанностей с 12 июня 2018 года", - добавили в пресс-службе.

В.Дмитриев родился 5 августа 1978 года в Москве. Первое высшее образование получил в Академии ФСБ РФ по специальности "прикладная математика", второе высшее - во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте по специальности "финансовый менеджмент".

С 2004 по 2011 годы занимал руководящие посты в департаментах планирования продаж, ценообразования и маркетинговой стратегии "Toyota Motor Russia". В 2012 году - директор по маркетингу и продажам бренда Lexus в России. 2012 - 2015 годы - директор по маркетингу бренда Nissan в России, Украине, Казахстане и Беларуси. В 2016 - 2018 годах - директор по маркетингу, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Концерна "Калашников". С 12 июня 2018 года - и.о. генерального директора Концерна "Калашников".