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СНГ 13.06.2018 17:27

И.о.гендиректора "Калашникова" назначен Дмитриев, который ранее был замгендиректора концерна по маркетингу и продажам

Исполняющим обязанности гендиректора концерна "Калашников" назначен Владимир Дмитриев, занимавший ранее должность замгендиректора по маркетингу, сообщили в пресс-службе концерна.

"На должность исполняющего обязанности генерального директора Концерна "Калашников" назначен Владимир Дмитриев, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по маркетингу и продажам. Кадровые изменения в руководстве концерна приняты в связи с переходом Алексея Криворучко на новое место работы в Минобороны РФ", - сообщили в пресс-службе.

"Нашим приоритетом остается повышение эффективности операционной деятельности всех предприятий входящих в концерн, увеличение объемов производства и прибыли от продаж, а также разработка и вывод на рынок новых перспективных изделий гражданского и военного назначения", - заявил В.Дмитриев, слова которого приводят в пресс-службе.

"Новый и.о. генерального директора предприятия приступил к выполнению должностных обязанностей с 12 июня 2018 года", - добавили в пресс-службе.

В.Дмитриев родился 5 августа 1978 года в Москве. Первое высшее образование получил в Академии ФСБ РФ по специальности "прикладная математика", второе высшее - во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте по специальности "финансовый менеджмент".

С 2004 по 2011 годы занимал руководящие посты в департаментах планирования продаж, ценообразования и маркетинговой стратегии "Toyota Motor Russia". В 2012 году - директор по маркетингу и продажам бренда Lexus в России. 2012 - 2015 годы - директор по маркетингу бренда Nissan в России, Украине, Казахстане и Беларуси. В 2016 - 2018 годах - директор по маркетингу, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Концерна "Калашников". С 12 июня 2018 года - и.о. генерального директора Концерна "Калашников".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]