Исполняющим обязанности гендиректора концерна "Калашников" назначен Владимир Дмитриев, занимавший ранее должность замгендиректора по маркетингу, сообщили в пресс-службе концерна.
"На должность исполняющего обязанности генерального директора Концерна "Калашников" назначен Владимир Дмитриев, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по маркетингу и продажам. Кадровые изменения в руководстве концерна приняты в связи с переходом Алексея Криворучко на новое место работы в Минобороны РФ", - сообщили в пресс-службе.
"Нашим приоритетом остается повышение эффективности операционной деятельности всех предприятий входящих в концерн, увеличение объемов производства и прибыли от продаж, а также разработка и вывод на рынок новых перспективных изделий гражданского и военного назначения", - заявил В.Дмитриев, слова которого приводят в пресс-службе.
"Новый и.о. генерального директора предприятия приступил к выполнению должностных обязанностей с 12 июня 2018 года", - добавили в пресс-службе.
В.Дмитриев родился 5 августа 1978 года в Москве. Первое высшее образование получил в Академии ФСБ РФ по специальности "прикладная математика", второе высшее - во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте по специальности "финансовый менеджмент".
С 2004 по 2011 годы занимал руководящие посты в департаментах планирования продаж, ценообразования и маркетинговой стратегии "Toyota Motor Russia". В 2012 году - директор по маркетингу и продажам бренда Lexus в России. 2012 - 2015 годы - директор по маркетингу бренда Nissan в России, Украине, Казахстане и Беларуси. В 2016 - 2018 годах - директор по маркетингу, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Концерна "Калашников". С 12 июня 2018 года - и.о. генерального директора Концерна "Калашников".
Визит президента Армении на оккупированные территории Азербайджана провокация – МИД Азербайджана
Баку и Москва завершили I этап демаркации госграницы – МИД Азербайджана
Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы
Иран против ослабления квот по нефтедобыче ОПЕК+
Нефть перешла к росту на данных о запасах в США, цена Brent поднялась до $76,3 за баррель
Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2017г составил 795 тыс. баррелей – ВР
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Инфантино надеется, что замена тренера до старта чм-2018 сыграет на руку сборной Испании
Бывший футболист "Реала" Йерро возглавил сборную Испании по футболу
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell оказала поддержку жителям районов, пострадавших в результате стихийных бедствий
Железнодорожники Азербайджана и Италии обсудили перспективы сотрудничества
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений