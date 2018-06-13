Визит генсека ООН в Москву запланирован на 20-21 июня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит 20-21 июня Москву с визитом, приуроченным к 70-летию работы Всемирной организации в РФ, сообщил в среду "Интерфаксу" директор Информационного центра ООН в РФ Владимир Кузнецов.
"Могу подтвердить, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 20-21 июня будет находиться в Москве, где он посетит футбольный мачт сборных команд Португалии и Марокко, а также будет принят российским руководством", - сказал В.Кузнецов.
"Этот визит проходит в контексте знаменательной даты - 70-летия работы ООН в Российской Федерации", - отметил руководитель Информцентра.
По словам В.Кузнецова, история деятельности Всемирной организации в РФ берет начало с момента учреждения Информационного центра ООН в Москве в 1948 году.
"С тех пор ооновское присутствие значительно расширилось. Сейчас в России работает большая страновая команда, в которую включены представители многих агентств системы ООН", - сказал собеседник агентства.
"Для нас 70 лет - серьезный повод для того, чтобы оглянуться и посмотреть, что было совместно достигнуто - а достигнуто было немало, а также обратить взоры в будущее. И здесь одним из важных направлений является выполнение стратегической программы "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" - отметил В.Кузнецов.
Он сообщил, что Российская ассоциация содействия ООН совместно с Информационным центром запланировали целый ряд юбилейных мероприятий, которые будут проводиться на протяжении всего года.
"В их числе - выпуск специальной почтовой продукции с юбилейной символикой, приуроченный как раз к визиту и пребыванию генерального секретаря в Москве", - сказал директор Информцентра.
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